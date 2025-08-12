Xavier Sneed Cantù

Cantù, ora Xavier Sneed non è più solo un sogno?

Alessandro Saraceno

Colpo di mercato per la Pallacanestro Cantù: secondo quanto riportato da Iacopo De Sanctis di Pianeta Basket, Xavier Sneed è molto vicino a vestire la maglia della squadra brianzola.

Lo statunitense, protagonista in Serie A con la Happy Casa Brindisi nella stagione 2023/24, è pronto a tornare in Italia dopo un anno intenso e ricco di esperienze.

La trattativa tra Cantù e Sneed sarebbe ormai alle firme, con l’accordo praticamente definito. Si tratterebbe di un innesto importante per la formazione lombarda, che punta su un giocatore atletico, versatile e già abituato al basket italiano.

Il precedente con Brindisi

Nella sua esperienza con Brindisi, Xavier Sneed si è fatto notare per energia e grande capacità di fare canestro con i 16.2 punti di media segnati. Le sue prestazioni lo hanno reso un elemento prezioso, capace di incidere sia nella metà campo difensiva che in attacco.

Un rinforzo di spessore per Cantù

Con l’arrivo di Sneed, la Pallacanestro Cantù aggiungerebbe al roster un’ala in grado di dare profondità alla rotazione e di alzare il livello atletico della squadra. L’obiettivo è chiaro: puntare a una stagione di buon livello, salvandosi senza troppi patemi d’animo e magari togliendosi qualche sfizio, sfruttando anche l’esperienza e la duttilità del giocatore americano.

