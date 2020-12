Cantù passa meritatamente sul campo di Reggio Emilia

UnaHotels Reggio Emilia 68 – Acqua S. Bernardo Cantù 78

(11-18, 20-21, 19-17, 18-22)

L’Acqua San Bernardo Cantù coglie una meritata vittoria esterna sul campo di Reggio Emilia, conducendo praticamente dall’inizio alla fine dell’incontro.

Buon avvio per i reggiani ma gli ospiti sorpassano con un break di 0-8, sorpassando con Bigby-Williams e Smith: 11-18 al termine di un primo quarto con percentuali abbastanza basse. I brianzoli restano avanti anche nella seconda frazione grazie a Pecchia, l’Unahotels prova a rientrare con Bostic ma restano comunque sul -8 (31-39) all’intervallo.

I problemi di falli continuano a condizionare Bostic e si ritrovano sotto di 13 dopo le buone iniziative di Kennedy e Procida. Taylor e Baldi Rossi provano a guidare la riscossa biancorossa e riescono a riaprire l’incontro sul 50-56 con cui si va all’ultima pausa. I padroni di casa tornano a un solo possesso di distanza ma Johnson li ricaccia indietro e Pecchia firma il vantaggio in doppia cifra per la truppa di Pancotto che evita così il finale in volata.

TABELLINI

Reggio Emilia: Taylor 22, Bostic 13, Johnson 4, Candi 3, Elegar 14, Porfilio n.e., Giannini n.e., Kyzlink 2, Besozzi n.e., Diouf 8, Bonacini n.e., Baldi Rossi 2. Coach: Martino.

Cantù: Kennedy 14, Leunen 6, Johnson 15, Woodard 6, Smith 14, Baparape n.e., Bayehe 1, Lanzi n.e., Procida 5, La Torre n.e., Bigby-Williams 9, Pecchia 8. Coach: Pancotto.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.