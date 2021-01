L’Acqua S.Bernardo ha sferrato il colpo Frank Gaines, terzo cavallo di ritorno stagionale, che atterrerà in Brianza domani e sarà disponibile già per la partita di domenica alle 19.00 in casa della Dinamo Sassari.

Ora i lombardi devono pensare ai giocatori da tagliare perché, con l’ex Virtus Bologna, Pesaro e Caserta, gli extracomunitari a roster sarebbero ben 8, naturalmente troppi per una squadra che gioca solo una volta a settimana e con un budget risicato. Sicuramente lascerà Cantù Donte Thomas, che ha visto dalla tribuna tutte le gare da quando Kavell Bigby-Williams è sbarcato in Italia. Molto probabilmente il secondo taglio canturino sarà illustre: James Woodard.

Il #8 statunitense sta viaggiando a una media di 12.4 punti a partita però non è mai riuscito a imporsi a livello di leadership e soprattutto ha dimostrato di non poter essere l’uomo “da 20 a sera” come Cantù si sarebbe aspettata. Non è da escludere che nel futuro, tra qualche settimana, l’Acqua S.Bernardo possa tornare sul mercato per aggiungere un lungo che dia una mano a Maarty Leunen nel ruolo di ala forte.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.