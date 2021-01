L’Acqua S.Bernardo Cantù sta vivendo una stagione difficile, sia per colpa del Covid-19 sia perché i risultati stanno latitando. Per provare a salvarsi più agevolmente, la formazione allenata da coach Cesare Pancotto sta provando a riportare in Brianza Frank Gaines, come anticipato da Emiliano Carchia di Sportando e confermato a BasketUniverso.

Frank Gaines is expected to leave Bnei Herzliya to return to Cantù, sources tell Sportando.

Gaines played for Cantù in 2018-2019 averaging 20.3ppg in Serie A — Emiliano Carchia (@Carchia) January 3, 2021

L’americano, con un passato a Pesaro e Caserta e più recentemente alla Virtus Bologna, nella stagione canturina aveva viaggiato a oltre 20 punti di media e quest’anno al Bnei Herzliya sta facendo registrare 19.9 punti per partita nel campionato israeliano.

A questo punto non è da escludere che i biancoblu decideranno di tagliare definitivamente Donte Thomas, sempre in tribuna nelle ultime uscite, per poi valutare la situazione lunghi: Sha’markus Kennedy è estremamente incostante e Kavell Bigby-Williams non ha ancora fatto vedere nulla di particolare, anche perché è fuori forma.

Resta sempre un “problema” nel ruolo di ala forte perché l’unico “quattro” vero a roster è Maarty Leunen. Nelle ultime uscite sono stati adattati per qualche minuto Jordan Bayehe e Andrea Pecchia. Chissà che il nativo di Segrate possa avere maggiore spazio proprio in quella posizione, visto che Leunen non può giocare sempre 30 minuti e oltre.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.