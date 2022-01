Cantù, Robert Johnson continua a essere no-vax ma si allena col gruppo

Robert Johnson della S.Bernardo-Cinelandia Park Cantù non si è ancora vaccinato ma è tornato ad allenarsi con la squadra nella giornata di ieri. Dopo lo stop natalizio e il rinvio della gara contro Treviglio a causa delle tante positività nel basket italiano, la formazione canturina è tornata in palestra e tra i presenti c’era anche l’americano.

Al momento il #4 dei biancoblu rimane fermo sulla sua politica no-vax e perciò, a partire dal 10 gennaio, non potrà più entrare in palestra perché non in possesso del Super Green Pass. Oggi dovrebbe essere “il giorno del giudizio”. O dentro o fuori. Anche perché – qualora la decisione fosse fuori – Cantù dovrà trovare un sostituto in fretta e furia perché sappiamo quanto facciano la differenza gli stranieri in Serie A2.

Sicuramente Robert Johnson non potrà giocare il big match del 16 gennaio contro il Gruppo Mascio Treviglio: il Super Green Pass diventa effettivo 14 giorni dopo l’inoculazione della prima dose.

Ricordiamo che Cantù non ha più visti a disposizione. Perciò, o punta su un americano già vistato, magari proveniente dalla Serie A, oppure dovrà trovare un europeo che sia Bosman A, i Bosman B hanno comunque bisogno di visto. Purtroppo però non pare ci siano americani scontenti o prossimi al taglio nella massima lega italiana.

Nel mentre i canturini stanno anche approfondendo se sarà davvero obbligatorio avere il Super Green Pass oppure, essendo un atleta costantemente monitorato e che effettua tamponi ogni 48 ore, in qualche modo si può “aggirare” il problema. Dall’altra parte invece stanno facendo pressing al giocatore e al suo agente per togliersi ogni tipo di dubbio e per essere più tranquilli anche in caso di un’eventuale epidemia di Covid in squadra.

