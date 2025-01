Cantù si affida al solito dominante Basile e batte Bardò

Acqua S.Bernardo Cantù – HDL Nardò

(19-13; 20-16; 13-13;

Cantù batte una Nardò che lotta fino alla fine ma non riesce a contrastare la strapotenza di Grant Basile, ancora una volta il leader tecnico dei brianzoli, decisivissimo con 26 punti. I pugliesi tornano a casa con una sconfitta ma con qualche certezza in più perché hanno tenuto testa per praticamente tutta la gara a una delle migliori compagini del campionato.

1° tempo

Nardò cerca di iniziare con il giusto piede ma Cantù mette subito in campo tutte le sue qualità e al giro di boa è sopra 12 a 8. Valentini entra dalla panchina e piazza un break per i padroni di casa che arrivano a +9. Alla fine una tripla di Nikolic fissa il punteggio sul 19 a 13 per l’Acqua S.Bernardo.

L’inizio di secondo periodo è abbastanza scorbutico, con tanti errori e pochi canestri: 27-18 al 15′. I pugliesi cercano di restare aggrappati alla partita con le unghie e con i denti e Nikolic segna la tripla del -1 a 02:48 dal suono della seconda sirena. Basile non ci sta e arma un paio di volte il suo tiro dalla distanza, riaumentando il gap: 39-29 alla pausa lunga.

2° tempo

Gli ospiti iniziano la ripresa con un paio di bombe di Stewart e si riportano a -7 al giro di boa del periodo, costringendo coach Nicola Brienza a chiamare timeout. L’italo-americano continua a dominare e i brianzoli vanno all‘ultimo intervallo obbligatorio della contesa ancora sul +10, 52 a 42.

Nardò non ha nessuna intenzione di mollare il colpo e Zugno e Mouaha riportano i salentini a un possesso di distanza a 5 minuti dalla fine. I lombardi alzano l’intensità difensiva e Dustin Hogue segna un paio di canestri che ridanno loro tre possessi di vantaggi. Alla fine Cantù batte Nardò con il punteggio finale di 69 a 60.

Cantù: Valentini 6, Baldi Rossi 3, Moraschini 2, De Nicolao 2, Piccoli 3, Beltrami NE, Basile 26, Hogue 13, Burns 4, Riisma 7, Possamai 3, Viganò NE. All. Nicola Brienza.

Nardò: Woodson 9, Ebelin 1, Nikolic 9, Iannuzzi 11, Donadio 0, Mouaha 10, Stewart 12, Rapetti NE, Kebe NE, Zugno 8. All. Matteo Mecacci.

