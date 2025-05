Cantù STRAPAZZA Rieti in gara-1 e vince in scioltezza

Acqua S.Bernardo Cantù – Real Sebastiani Rieti 83-59

(26-20; 21-14; 14-7; 22-18)

Cantù vince in scioltezza una gara-1 contro Rieti che è durata poco più di un tempo, con i brianzoli che hanno preso il comando da fine primo periodo e non l’hanno mai più perso, dilagando con il passare dei minuti. I laziali dovranno sicuramente fare qualcosa di più e di meglio lunedì sera per provare a tornare a Rieti sull’1-1.

1° tempo

Inizio di partita un po’ contratto per Cantù, con Rieti che cerca di dettare il ritmo della gara e al giro di boa della prima frazione siamo sul 10 a 8 per gli ospiti. McGee si mette in ritmo e con un paio di triple dà il primo vantaggio ai suoi: 16 a 15. Nel finale l’Acqua S.Bernardo trova una tripla di De Nicolao ma soprattutto una bomba di Moraschini sulla sirena che fissa il parziale 26 a 20 al 10′.

L’inerzia positiva di fine primo periodo per i brianzoli continua anche a inizio seconda frazione, dando loro il +12. Cantù ha senza dubbio in mano il pallino del gioco mentre i laziali non riescono a trovare delle contromisure efficaci, sprofondando a -14 a 120 secondi dall’intervallo lungo. Spanghero segna sulla sirena il canestro del -13: 47 a 34 dopo 20 minuti.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi continua a esserci solo una formazione in campo ed è quella di casa, con la bomba di Valentini che obbliga coach Rossi a chiamare timeout sul -17 al 24′. Gli ospiti non danno segnali di vita e all’ultima pausa obbligatoria della contesa i canturini conducono di 20 lunghezze, 61 a 41.

Gli ultimi 10 minuti di gara servono solo per aggiustare le statistiche e definire il punteggio finale. L’Acqua S.Bernardo fa ruotare la panchina e la Real Sebastiani fa sostanzialmente lo stesso, pensando già a gara-2 che si giocherà dopodomani sera sempre qui al PalaDesio con palla a due alle 20:45. Alla fine Cantù batte Rieti 83 a 59 e vince agevolmente gara-1.

Cantù: Valentini 11, Moraschini 13, De Nicolao 3, Piccoli 3, Beltrami NE, Basile 12, Hogue 11, Riismaa 7, McGee 12, Possamai 0, Viganò NE, Okeke 11. All. Nicola Brienza.

Rieti: Spencer 5, Harris 7, Piunti 9, Sarto 12, Lupusor NE, Viglianisi 2, Piccin 6, Monaldi 5, Cicchetti 3, Spanghero 10. All. Alessandro Rossi.

