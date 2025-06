Cantù, tra conferme e partenze: il nodo centrale è Grant Basile

La promozione in Serie A ha riacceso l’entusiasmo a Cantù, ma ora arriva il momento più delicato: costruire un roster competitivo per la massima serie. Dopo quattro stagioni in A2, l’obiettivo è chiaro: consolidarsi e restare. Per farlo, la dirigenza dovrà muoversi con attenzione tra conferme, partenze e possibili colpi a sorpresa. Ecco il punto sul mercato estivo della Pallacanestro Cantù.

Grant Basile: il nodo centrale

L’uomo copertina della promozione è anche la grande incognita del mercato. Grant Basile ha trascinato Cantù fino alla Serie A con prestazioni dominanti, guadagnandosi le attenzioni dei grandi club italiani. Si parla con insistenza dell’Olimpia Milano, che potrebbe decidere di metterlo sotto contratto e poi girarlo in prestito per permettergli di crescere con continuità. In questo scenario, Cantù potrebbe essere la destinazione ideale. Una possibilità concreta, ma ancora tutta da scrivere.

Le certezze: Moraschini e De Nicolao

Due che invece faranno sicuramente parte della Cantù versione Serie A sono Riccardo Moraschini e Andrea De Nicolao. Esperienza, leadership e qualità: i due veterani hanno fatto la differenza nei momenti decisivi della stagione e rappresentano le fondamenta su cui costruire la squadra. Il loro contributo sarà ancora più prezioso contro avversari di livello superiore.

McGee vicino alla conferma, dubbi su Hogue

Tra le possibili conferme anche Tyrus McGee, il cui rendimento è stato costante e prezioso per l’equilibrio del gruppo, anche se si vocifera di un’offerta economicamente importante da parte di Scafati, appena retrocessa ma che ha voglia di tornare subito in Serie A. Le possibilità di rivederlo in maglia canturina sono alte, anche se non ancora ufficiali. Più incerto invece il futuro di Dustin Hogue: il lungo americano ha alternato ottime prestazioni a momenti più opachi. La sua permanenza dipenderà da valutazioni tecniche e, probabilmente, anche da scelte economiche.

Il dubbio Baldi Rossi

Il dubbio forse più spinoso riguarda capitan Filippo Baldi Rossi. Il lungo italiano ha ancora un anno di contratto, ma il suo spazio rischia di essere molto limitato nella nuova Cantù. Con Grant Basile come italiano di riferimento, qualora dovesse restare, Okeke potenziale scommessa su cui investire e gli slot lunghi stranieri ancora da coprire, per Baldi Rossi potrebbe esserci davvero poco minutaggio in Serie A. Una situazione complessa, che richiederà una scelta condivisa tra società e giocatore, anche alla luce del forte legame creatosi nelle ultime stagioni. Ma ripetiamo che il nodo centrale resta Grant Basile, sciolto quello poi si capirà anche il futuro del capitano biancoblu.

Okeke: scommessa a lungo termine?

Leonardo Okeke, arrivato a stagione in corso, ha avuto un impatto inferiore alle aspettative. Nonostante ciò, Cantù potrebbe decidere di puntare su di lui come investimento per il futuro. Giovane, fisicamente dominante e con margini di crescita: Okeke resta un profilo su cui lavorare nel medio-lungo periodo.

Bortolani nel mirino

Secondo quanto riportato da La Prealpina, Giordano Bortolani è entrato nel radar di Cantù per rinforzare il reparto esterni. Il talentuoso esterno classe 2000, reduce da stagioni di crescita in Serie A all’Olimpia Milano, piace anche a Varese e Trento, ma la promozione canturina potrebbe rappresentare un’occasione interessante per rilanciarsi da protagonista, con il GM Sandro Santoro che lo stima infinitamente già dai tempi di Brescia. Al momento si tratta solo di un interesse, ma è un nome caldo su cui tenere alta l’attenzione.

Le partenze: un nuovo ciclo in arrivo

Per il resto del roster, il destino sembra già scritto: nessuno degli altri giocatori della scorsa stagione dovrebbe proseguire l’avventura in Serie A. Alcuni firmeranno con altre squadre di A2, altri potrebbero cercare spazio altrove in Serie A. Un naturale cambio di ciclo, necessario per affrontare le nuove sfide che la Serie A impone.