Cantù, ufficiale la conferma di Grant Basile fino al 2027

La Pallacanestro Cantù mette a segno la conferma più importante della sua estate da neopromossa in LBA. Il club brianzolo ha annunciato il rinnovo di Grant Basile fino al 2027: l’italoamericano era nel mirino di diverse squadre, come Milano e Trapani, ma alla fine inizierà la sua seconda stagione consecutiva in biancoblu.

Basile, nato nel Wisconsin, ha esordito con l’Italbasket nei mesi scorsi ed è in lizza per un posto in azzurro anche al prossimo EuroBasket, forte di una stagione da dominatore in Serie A2. Il lungo ha infatti mantenuto 15.8 punti e 5.5 rimbalzi di media nella serie cadetta, numeri poi saliti a 18.1 punti e 5.9 rimbalzi a partita nei Playoff vinti da Cantù.

“Sono contentissimo che il percorso con Basile continui. Andiamo a confermare un giocatore importante della scorsa stagione, che sarà fondamentale anche in Serie A. Con lui abbiamo iniziato un preciso lavoro tecnico-tattico e la possibilità di poter proseguire insieme ci rende felici. Come per Bortolani, mi auguro di vederlo protagonista in estate con la Nazionale e sono sicuro che da agosto in avanti ci darà un grande contributo per raggiungere i nostri obiettivi” ha dichiarato Nicola Brienza, coach di Cantù.

Il club brianzolo ieri aveva ufficializzato la firma di Giordano Bortolani, arrivato da Milano, prima firma della sua estate. In queste ore Cantù era stata accostata a Kyle Allman, Francis Blake e Tomas Woldetensae. Allman sembra il più vicino, è una guardia che ha giocato al Besiktas nelle ultime due stagioni, mentre Blake ha indossato la maglia di Vigevano in A2.