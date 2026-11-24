La Pallacanestro Cantù è arrivato alla pausa Nazionali di questa fine novembre con ancora zero vittorie in stagione, 0-9 in campionato dopo il KO di domenica contro Scafati. Il pessimo rendimento dei brianzoli, già a -2 vittorie dal penultimo posto, ha portato la dirigenza a intervenire sulla panchina dopo averlo fatto sul mercato. In giornata è stato annunciato l’allontanamento di Frank Vitucci, arrivato in estate dopo la conclusione della scorsa stagione con Walter De Raffaele. Per sostituire Vitucci è praticamente fatta per l’arrivo di Attilio Caja, come riportato nei giorni scorsi.

Nuovo allenatore porterà nuove idee e probabilmente qualche ulteriore cambiamento al roster. Come riportato da La Provincia, due nomi per i biancoblu sarebbero quelli degli statunitensi Kendal Coleman e Ja’Vier Francis. Il primo è il lungo del Promitheas, che sta segnando 11.6 punti con 8.0 rimbalzi di media in FIBA Europe Cup in questo inizio di stagione; il secondo gioca sempre in Grecia, all’AS Karditsas che non disputa alcuna coppa europea: in campionato sta mantenendo 11.9 punti e 7.6 rimbalzi di media.

A lasciare il posto a uno dei due dovrebbe essere Chad Brown, new entry del mercato estivo che ha finora deluso con 8.5 punti e 5.5 rimbalzi di media in LBA.

Foto: Pallacanestro Cantù