Cantù, ufficiale la squalifica del campo per due partite

Nel pomeriggio era arrivata la sentenza del Giudice Federale per i gravi fatti di Gara-2 al PalaDesio, quando Benetti, giocatore di Pistoia, era stato colpito dal lancio di oggetti proveniente dalla curva brianzola, venendo ferito sul naso. Sono state disposte due giornate di squalifica per il PalaDesio, sentenza confermata anche dopo il ricorso di Cantù, come riportato da La Provincia di Como.

Cantù ora dovrà guardarsi intorno per individuare il campo che sarà teatro di Gara-5 contro Pistoia (serie attualmente sul 2-0 per i biancoblu) oppure delle prime due partite dell’eventuale finale, in cui la squadra allenata da Meo Sacchetti potrebbe giocarsi la promozione contro una tra Treviglio e Torino. Brescia, Casale e Piacenza sarebbero le opzioni più accreditate per fare da casa temporanea per Cantù, ma qualunque sarà la soluzione sarà un grosso danno per la formazione lombarda, che praticamente giocherà in trasferta anche le gare casalinghe, ovviamente senza pubblico.