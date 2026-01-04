Cantù vende cara la pelle ma alla fine Tortona vince al PalaDesio

Acqua S.Bernardo Cantù – Bertram Derthona Tortona 79-85

(27-19; 17-27; 18-16; 18-16; 17-23)

La serata del PalaDesio si apre con una sorpresa dell’ultimo minuto: Riccardo Moraschini è costretto a dare forfait a causa di un problema accusato durante il riscaldamento. Un’assenza pesante per Cantù, chiamata a una prova di carattere contro una Bertram Tortona in cerca di continuità. Ne nasce una sfida intensa, combattuta dal primo all’ultimo possesso, in cui i biancoblù provano a sopperire alla mancanza del loro esterno affidandosi all’energia di Bortolani e alle fiammate dei compagni. Ma la solidità dei piemontesi, unita alla giocata decisiva di Strautins nel finale, consegna agli ospiti una vittoria preziosa. Ora sarà da valutare la panchina di Nicola Brienza, a dir poco a rischio dopo questo ennesimo KO di fila.

1° tempo

Cantù parte forte, piazzando subito un parziale di 18-5 grazie a un’intensità raramente vista in questa stagione, soprattutto nelle ultime uscite. I piemontesi, però, non sono venuti in Brianza per fare da sparring partner e replicano con un 10-5 che li riporta a -3 quando mancano 4 minuti alla fine del primo quarto. A quel punto è Bortolani a prendersi la squadra sulle spalle, in attacco e in difesa, guidandola fino al 27-19 della prima pausa, chiusa con già 10 punti personali.

Nel secondo periodo gli ospiti provano ad alzare il livello per pareggiare l’intensità biancoblù, ma è ancora Bortolani a dominare questa fase della gara. A metà quarto Cantù vola sul +9 grazie alla tripla dall’angolo di Erick Green. Vital prova a tenere il passo dell’italiano, e la Bertram torna a -2 a due minuti dall’intervallo lungo, grazie a un gioco corale su entrambe le metà campo. L’emorragia difensiva dell’Acqua S.Bernardo però non si arresta e Tortona completa il sorpasso. All’intervallo i bianconeri conducono 46-44.

2° tempo

Al rientro dagli spogliatoi regna l’equilibrio, anche se l’inerzia sembra pendere leggermente dalla parte degli ospiti: al 25’ il tabellone dice 51-56. Green prova a tenere accesa Cantù e firma buona parte del parziale di 7-0 che vale il nuovo sorpasso biancoblù. La partita continua a offrire poco spettacolo e si procede punto a punto fino all’ultima pausa obbligatoria, che arriva con i liberi di Bortolani a fissare il punteggio sul 62-62.

Nei primi minuti dell’ultimo periodo in campo c’è solo Tortona, e la schiacciata di Gorham vale il +6 che costringe coach Brienza al timeout. Bortolani continua a essere l’uomo in più per Cantù, ma non è il solo: Basile esce dal cilindro con 7 punti consecutivi che riportano i padroni di casa avanti quando mancano 4’22’’ alla fine. Il match resta in equilibrio e, a due minuti dalla sirena, la Bertram conduce 80-77. Nel momento decisivo è Strautins, MVP con 19 punti finali, a prendersi la scena: prima recupera un pallone su Green, poi segna la tripla che chiude i giochi. Tortona passa al PalaDesio battendo Cantù 85-79.

Cantù: Gilyard 0, Moraschini NE, De Nicolao 5, Ballo 11+11R, Bortolani 23, Sneed 8, Molteni NE, Basile 9, Green 19, Ajayi 4, Zimonjic NE, Okeke NE. All. Nicola Brienza.

Tortona: Vital 14, Hubb 10, Gorham 10, Pecchia 2, Chapman 9, Bresciani NE, Tandia NE, Strautins 19, Baldasso 8, Olejniczak 10, Riismaa3. All. Mario Fioretti.

QUI le stats complete del match.