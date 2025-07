Secondo quanto riportato da La Prealpina, sarà con ogni probabilità Ife Ajayi il primo rinforzo straniero della Pallacanestro Cantù per la stagione 2025/26. La società brianzola, fresca di promozione in Serie A, sarebbe infatti in trattativa avanzata con il giocatore nigeriano, reduce da una stagione di alto livello con la maglia della Reale Mutua Torino in Serie A2.

Numeri da protagonista per Ajayi a Torino

Nato nel 1996, Ife Josh Ajayi è un’ala forte di 198 cm per oltre 100 kg, capace di abbinare fisicità e tecnica sotto canestro. Nel campionato 2024/25 ha chiuso con una media di 17,2 punti e 8,5 rimbalzi a partita, risultando uno dei migliori lunghi della lega. Prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi di diverse squadre, tra cui Libertas Livorno, che nei giorni scorsi aveva mostrato interesse.

Un lungo percorso europeo per Ajayi

Dopo essere uscito dal college di South Alabama nel 2020, Ajayi ha costruito la sua carriera in Europa, giocando in Francia, Turchia e Germania, con un’esperienza anche negli Skyliners Frankfurt. La sua capacità di incidere su entrambi i lati del campo lo rende un profilo ideale per affrontare il ritorno in Serie A, dove Cantù vuole presentarsi competitiva sin da subito.

Cantù guarda al mercato: Ajayi primo tassello?

Con coach Nicola Brienza confermato alla guida tecnica, l’Acqua San Bernardo Cantù è al lavoro per costruire un roster solido. L’arrivo di Ife Josh Ajayi potrebbe rappresentare il primo importante colpo sul mercato degli stranieri per Cantù, in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti per la neo-promossa.

L’attesa ora è per l’ufficialità, ma tutto lascia intendere che Josh Ajayi vestirà il biancoblù nella prossima stagione di Serie A.