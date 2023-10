Caos a Belgrado! La Stella Rossa esonera Ivanovic e circola già il nome del possibile sostituto

Dusko Ivanovic non è più l’allenatore della Stella Rossa Belgrado, come annunciato ufficialmente dal club serbo.

“Il KK Crvena Zvezda Meridianbet informa il pubblico che Dusko Ivanovic non è più l’allenatore della nostra squadra senior.

In questa occasione, la società ringrazia ancora una volta Dusko Ivanovic per tutto quello che abbiamo realizzato insieme nel periodo precedente, per l’enorme lavoro e impegno che ha investito, per il modo in cui ha rappresentato la società come allenatore della prima squadra, e gli augura ogni bene e successo nel prossimo periodo e nella sua nuova sfida professionale”, secondo il comunicato ufficiale del club.

Ivanovic ha assunto la guida della squadra nel novembre 2023. Con la Stella Rossa ha vinto due trofei: la Coppa Radivoj Korac e il campionato serbo. La squadra ha raggiunto la finale dell’ABA League e, nonostante un inizio di 1-6 quando subentrò, concluse la competizione in EuroLeague con un record di 17-17.

Come riportato da Meridian Sport, il principale candidato a succedere a Ivanovic come capo allenatore dei campioni serbi della Stella Rossa Belgrado è l’allenatore greco Ioannis Sfairopoulos. Si dice anche che possa potenzialmente prendere il posto di Joan Penarroya al Baskonia, nel caso in cui la squadra di Vitoria optasse per un cambio di allenatore.

Leggi anche: Virtus Bologna, aggiornamento del club su Achille Polonara