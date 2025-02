Caos in casa Hapoel Tel Aviv: Beverley sospeso dopo uno scontro con Itoudis

L’Hapoel Tel Aviv ha annunciato ufficialmente la sospensione di Patrick Beverley a tempo indeterminato, a seguito di un acceso confronto con coach Dimitris Itoudis. La decisione arriva dopo la sconfitta per 82 a 83 subita contro l’Hapoel Be’er Sheva nella lega israeliana, un match in cui l’americano ha giocato solo 9 minuti prima di essere relegato in panchina e non tornare più in campo nella ripresa.

Lo scontro con l’allenatore e la reazione social

Dopo la partita, a Itoudis è stato chiesto il motivo dell’esclusione di Beverley nel secondo tempo. La risposta dell’allenatore greco è stata laconica ma eloquente: “Perché sono io l’allenatore”.

La replica di Beverley non si è fatta attendere. Il giocatore ha pubblicato sui social delle emoji che ridevano, segnalando chiaramente il suo disaccordo con la scelta di Itoudis. Un gesto che non è passato inosservato alla dirigenza dell’Hapoel, che ha deciso di sospenderlo fino a nuovo avviso.

Niente EuroCup, incerto il futuro per il derby con il Maccabi

A seguito della sospensione, Beverley non farà parte della squadra per la cruciale sfida di EuroCup contro Ulm in programma mercoledì. Inoltre, il club valuterà nei prossimi giorni se includerlo nella rosa per la semifinale della Coppa di Stato, un match ad alta tensione contro il Maccabi Tel Aviv previsto per lunedì prossimo.

Una situazione delicata per l’Hapoel, che perde momentaneamente uno dei suoi giocatori più importanti. Beverley, infatti, sta viaggiando a una media di 10.7 punti, 4.1 rimbalzi e 4.6 assist a partita in EuroCup con l’Hapoel Tel Aviv. Resta da vedere se la frattura tra il giocatore e lo staff tecnico sarà sanabile o se questa vicenda porterà a un clamoroso addio anticipato.

