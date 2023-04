Caos tra Hapoel Tel-Aviv e Badalona: i tifosi israeliani si calano dal loro settore

È stata una partita infuocata, soprattutto sugli spalti, quella andata in scena questa sera tra Joventut Badalona e Hapoel Tel-Aviv, valida per i quarti di finale di EuroCup. A vincere sono stati gli spagnoli per 84-72, ma tutto ciò di cui si parlerà nei prossimi giorni è il caos generato dai tifosi ospiti.

I tifosi dell’Hapoel sono famosi per essere piuttosto facinorosi. Lo scorso giugno, durante un derby col Maccabi, la partita fu interrotta per ripetuto lancio di oggetti in campo. La tifoseria più volte, nel calcio come nel basket, ha addirittura intonato cori sull’olocausto, augurandolo agli avversari. Durante la partita di questa sera, i supporters dell’Hapoel si sono scontrati varie volte con alcuni fans spagnoli, ed è stato necessario anche l’intervento della polizia in qualche situazione.

Il momento più eclatante è stato quando, dal settore ospiti, un uomo si è addirittura “buttato” nella parte di arena sottostante, dove erano seduti i tifosi di Badalona. Dopo una azzuffata, l’uomo si è arrampicato nuovamente, tornando nel proprio settore come dimostrano alcuni video registrati dai presenti.