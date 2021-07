Capitan Andrea Cinciarini potrebbe lasciare l’Olimpia Milano quest’estate

Andrea Cinciarini, capitano dell’Olimpia Milano, ha giocato pochissimo l’anno scorso. In EuroLega non è quasi mai sceso in campo mentre in Serie A ha avuto un po’ più di spazio ma non tantissimo. Alla luce di questa situazione, Andrea Cinciarini potrebbe lasciare l’Olimpia Milano in caso di offerta biennale da un altro team italiano.

Al momento si sono registrati gli interessamenti della neopromossa Tortona e dell’Aquila Trento, come riportato da Giuseppe Sciascia di Superbasket. Il ragazzo nativo di Pesaro ha ora 35 anni ma si sente che può ancora fare la differenza a livello nazionale e anche internazionale, per questo motivo è stuzzicato dall’offerta di Trento, che giocherà anche questa stagione in EuroCup.