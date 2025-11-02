Capitan Moraschini guida Cantù alla vittoria su Cremona

Acqua S.Bernardo Cantù – Vanoli Cremona 91-83

(23-24; 24-20; 22-18; 22-21)

L’Acqua S.Bernardo Cantù conquista il secondo successo stagionale, battendo la Vanoli Cremona. Partita equilibrata per tre quarti, con Gilyard e Moraschini sugli scudi, prima che il capitano e l’esperienza della squadra decidessero il match negli ultimi minuti, permettendo ai brianzoli di chiudere con un vantaggio rassicurante.

1° tempo

I padroni di casa partono con il piede giusto, firmando un parziale di 5-1, ma la Vanoli risponde subito mostrando solidità e al giro di boa del quarto è avanti 12-9. Ndiaye e Veronesi provano a dare la spinta alla squadra di Brotto, ma Cantù resta incollata al match con le unghie e con i denti grazie a un’ottima prova corale, con Gilyard particolarmente ispirato. Al 10’ il tabellone dice 24-23 per gli ospiti.

Il secondo quarto procede all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre incapaci di prendere davvero il controllo del match. A 3 minuti dall’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità, 39-39, nonostante un paio di fischi discutibili tra Casarin e De Nicolao che hanno premiato il più giovane dei due. Nel finale la musica non cambia: solo una tripla di Gilyard evita la parità assoluta, mandando l’Acqua S.Bernardo al riposo avanti 47-44.

2° tempo

Al rientro dagli spogliatoi è Cremona a partire meglio, piazzando un parziale di 16-7 che le consente di portarsi avanti di due possessi pieni. Brienza corre ai ripari e decide di alzare il quintetto, inserendo Moraschini da guardia: la mossa si rivela azzeccata, perché i brianzoli reagiscono con un contro-break che li riporta a +4 al 29’. Nel finale di periodo, il capitano canturino si prende la tripla in isolamento e la manda a bersaglio, fissando il punteggio sul 69-62 alla sirena del terzo quarto.

La Vanoli prova a scuotersi dal torpore di fine terzo quarto con qualche iniziativa individuale, ma i padroni di casa restano saldamente al comando, avanti di 5 lunghezze a 5 minuti dalla fine. Cantù si affida all’esperienza di De Nicolao, Sneed e Moraschini, che gestiscono con lucidità i possessi decisivi. A 2 minuti dalla sirena, è proprio il capitano a infilare la tripla del +10, quella che di fatto chiude i giochi. L’Acqua S.Bernardo Cantù batte Cremona 91-83 e conquista così il secondo successo stagionale.

Cantù: Gilyard 11, Bowden 4, Moraschini 18, De Nicolao 10, Ballo 10+8R, Bortolani 5, Ventura NE, Sneed 15, Basile 12, Ajayi 4+9R, Molteni NE, Okeke 0. All. Nicola Brienza.

Cremona: Anigbogu 2, Willis 7, Jones 5, Casarin 12, Grant 2, Galli NE, Veronesi 8, Burns 9, Durham 20, Ndiaye 14+10R. All. Pierluigi Brotto.

