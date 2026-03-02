Career-high azzurro per Niang, l’Italia supera di nuovo la Gran Bretagna

Non è stata una vittoria netta come il +26 di pochi giorni fa a Newcastle, ma l’Italia fa suo anche il secondo round della sfida alla Gran Bretagna, davanti al pubblico di Livorno. Gli Azzurri hanno vinto 84-75, facendo un po’ più fatica ma non vacillando mai: a guidare gli uomi di Luca Banchi c’è stato il career-high di Saliou Niang, 23 punti (career-high in Nazionale) e 7 rimbalzi tirando 10/12 dal campo. La stellina della Virtus Bologna ha subito messe le cose in chiaro nel primo tempo, volando più volte con la testa sopra il ferro: dopo il 21-21 al 10′, proprio due schiacciate di Niang hanno portato l’Italia all’intervallo avanti di 5.

Saliou Niang, drafted 58th overall in the 2025 NBA Draft by the Cleveland Cavaliers.#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/xMzTgBEtuB — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) March 2, 2026

Un 5-0 del duo Mannion-Della Valle in apertura di secondo tempo è stato seguito da uno 0-7 inglese a cui ha risposto ancora una volta Niang, con 4 punti di fila. Gli Azzurri hanno resistito al ritorno degli ospiti e con una tripla di Tonut hanno chiuso il terzo quarto avanti 64-59. Nell’ultimo periodo ancora Tonut ha firmato il massimo vantaggio azzurro a +14, virtuale fine di una gara ormai in discesa: i canestri di Williams e Wheatle hanno reso meno amaro il KO per la Gran Bretagna. Per l’Italia, oltre a Niang, doppia cifra anche per Petrucelli (13) e Tonut (10), tra gli ospiti 19 punti di Quinn Ellis.

Quella dell’Italia è la terza vittoria consecutiva in queste qualificazioni, dopo la sconfitta inaspettata alla prima partita contro l’Islanda. Ora rimane una sola finestra prima del secondo round, quella di luglio, quando gli Azzurri se la vedranno con Islanda e Lituania. Nella partita di pochi giorni fa i baltici hanno avuto la meglio sui lituani con una rimonta da -21, mentre ieri sera la Lituania ha avuto la sua vendetta vincendo 99-82. Attualmente la classifica vede l’Italia al 1° posto con 3 vittorie, superate così sia Islanda che Lituania (sul 2-2): ricordiamo che passano al secondo round le migliori 3 squadre di ogni girone.

Foto: FIBA