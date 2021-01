Caris LeVert: “La trade potrebbe avermi salvato la vita”

Sto passando momenti difficili, sono stati giorni pazzeschi così come lo sarà il recupero. Non so ancora se si tratti di un cancro, sto aspettando i risultati. È incredibile perché mi sentivo totalmente in salute, questa trade potrebbe davvero avermi salvato la vita.

Caris LeVert says he’s experienced “trying times” as of late after being traded and learning the news about his health.

“It’s definitely been a crazy couple days and it’s gonna be a crazy recovery,” he said. Still no timetable but expects to know more within the next wk or so.

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) January 19, 2021