Caris Levert si è operato con successo

Ieri Caris Levert è stato operato per rimuovere il nodulo al rene sinistro che era stato riscontrato durante le visite mediche per il suo passaggio agli Indiana Pacers.

L’intervento è stato eseguito dal professor Jason Sprunger presso il Community North Hospital di Indianapolis, fa sapere la franchigia attraverso una nota ufficiale.

Per ora non ci sono notizie riguardo il rientro di Levert che è ancora classificato come “out a tempo indeterminato” ma quanto meno non dovrà sottoporsi ad altri trattamenti.

OFFICIAL: Caris LeVert underwent successful surgery to treat renal cell carcinoma of his left kidney. No further treatment is needed. Caris is expected to make a full recovery and will be out indefinitely. https://t.co/5UAOhdzAj9

