Caris LeVert tornerà in campo domani contro i San Antonio Spurs

È stata un’operazione chirurgica che poteva metterne a rischio la carriera, quella per asportare un tumore ai reni scoperto proprio durante le visite mediche in seguito alla sua trade agli Indiana Pacers, invece per fortuna domani Caris LeVert potrà fare il suo debutto con la nuova maglia contro i San Antonio Spurs, come riportato da Adrian Wojnarowski.

LeVert da qualche settimana era tornato ad allenarsi con i Pacers, ora ha ricevuto anche l’ok dello staff per scendere in campo: nel primo mese di stagione, giocato con i Brooklyn Nets, il ragazzo ha mantenuto 18.5 punti di media.

LeVert underwent surgery to treat renal cell carcinoma on the kidney upon its discovery in a physical exam shortly after arriving from Brooklyn in four-team trade centered on James Harden. LeVert has been ramping up in recent practices for his return with the Pacers.

