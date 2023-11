Carlos Delfino: “Non mi ritirerò MAI! E se si presentasse un’opportunità…”

Carlos Delfino è uno dei più grandi nomi della storia del basket argentino e 41 anni non è ancora pronto per il ritiro. La scorsa stagione Delfino ha giocato per Pesaro con una media di 6,5 punti e 2,5 rimbalzi a gara. La scorsa estate ha giocato con la nazionale argentina nel torneo di pre-qualificazione olimpica (OPQT).

Pur essendo il giocatore più anziano del roster, Delfino ha comunque registrato una media di 12,8 punti e 2,8 rimbalzi nel mini-torneo. Al momento non ha ancora firmato un contratto, ma non è intenzionato a smettere.

“Sono vecchio e ho molte operazioni all’attivo. Oggi ascolto il mio corpo. Amo la pallacanestro. Abbiamo perso contro le Bahamas con la nazionale e, purtroppo, non saremo ai Giochi Olimpici di Parigi. Forse quella partita è stata il mio addio non annunciato, semplicemente per una ragione biologica”, ha detto Carlos Delfino a Julio Ocampo di Relevo.

Attualmente Delfino si sta allenando con la Benedetto XIV Cento, una squadra di Serie A2. Sta trascorrendo molto tempo con la sua famiglia, cosa che apprezza molto.

“Non mi è mai piaciuto annunciare addii o dire che mi sarei ritirato da qualcosa. Sono un giocatore di basket perché mi diverto. Non mi interessa il denaro. Oggi mi alleno con la squadra della città in cui vivo. Giocano in seconda divisione. Ci diamo una mano l’un l’altro: io mi tengo in forma e loro hanno più persone che tengono meglio gli allenamenti. Mi alleno con loro, ma non gioco”.

“Non so se oggi mi sento di potermi legare a una squadra tutto l’anno, rinunciando a passare del tempo con la mia famiglia. Se si presenta un’opportunità che mi motiva, dirò di sì perché sono in forma. Mi muovo per passione, per istinto. Vi dirò lo stesso tra cinque o dieci anni perché non annuncerò mai alcun tipo di ritiro. Sono e sarò sempre un giocatore di basket, indipendentemente dal livello in cui posso giocare. Ho giocato il più possibile, ma se c’è un pallone in macchina nel caso in cui esca con mio figlio e lui mi chieda di giocare sul campo del parco, scendo e giochiamo. Amo il mio lavoro. Mi diverto”.

