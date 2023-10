Carlos Delfino ripartirà dalla Serie A2? Ecco cosa sappiamo

Carlos Delfino è attualmente free agent e non è un segreto che la Pallacanestro Cantù abbia provato a metterlo sotto contratto ma lui non vuole spostarsi dall’Emilia, in particolare da Cento, che ormai è diventata casa sua, secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara.

L’italo-argentino è aggregato alla Benedetto XIV ma per il momento non si sta parlando di contratti, forse perché Delfino sta ancora aspettando una chiamata dalla Serie A. Chiamata però che non sembra arrivare e quindi alla fine potrebbe decidere di giocare quest’annata con Cento, sempre se la società biancorossa deciderà di puntare su di lui per questa annata.

Ricordiamo che l’Argentina non giocherà nemmeno il Pre-Olimpico l’estate prossima e quindi non può nemmeno sperare di giocare un’altra Olimpiade perché ci sono zero possibilità che i sudamericani si possano qualificare per Parigi 2024.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione. Carlos Delfino in Serie A2 potrebbe fare ancora assolutamente la differenza, visto che la faceva in Serie A. Chiunque riuscisse a metterlo sotto contratto nella lega cadetta, farebbe un bel colpo, anche perché gli italiani di livello – in questo momento – sono davvero pochi, se non zero, a meno di movimenti a cascata dalla Serie A, vedi Riccardo Moraschini, per esempio.

