Carmelo Anthony commenta il sorpasso ad Hakeem Olajuwon nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi

Carmelo Anthony ha appena superato Hakeem Olajuwon all’11° posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della NBA, dimostrando al mondo che la sua carriera è tutt’altro che finita, contrariamente a ciò che la gente pensava quando è stato fuori dal campionato per più di un anno.

Dopo aver condotto i Blazers a una vittoria di misura 125-121 sui Minnesota Timberwolves, Anthony ha affrontato la sua ultima pietra miliare nella sua intervista post partita, sottolineando che è semplicemente felice di godersi il gioco dopo un momento difficile della sua carriera.

"I'm still here, I'm still playing, I'm still going, I'm still enjoying the game, I'm still happy.. that's all that matters."@carmeloanthony after passing Hakeem Olajuwon for 11th on the all-time scoring list in the @trailblazers win. pic.twitter.com/aUAtyAIP99

— NBA (@NBA) March 14, 2021