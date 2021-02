Carmelo Anthony commenta la decisione di giocare l’All Star Game

La decisione di disputare l’All Star Game in questa stagione non è piaciuta a gran parte dei giocatori, LeBron James in testa. Fa parte di questa fazione anche Carmelo Anthony che si è dimostrato contrario a questa scelta.

“Non penso che sia giusto, non se ne avvertiva la necessità“, si è limitato a dire il giocatore dei Portland Trail Blazers che anche con queste brevi dichiarazioni ha messo in mostra la sua contrarietà al match in un’annata così particolare e densa di appuntamenti.

Carmelo Anthony on the NBA’s All-Star Game plans: “I don’t think it’s right. I don’t think we need it.” — Sean Highkin (@highkin) February 5, 2021

