Carmelo Anthony dice di non aver mai voluto lasciare Denver per New York

Quando Carmelo Anthony è stato ceduto ai New York Knicks dai Denver Nuggets nel febbraio del 2010, sembrava una conclusione inevitabile. Come la storia è stata riportata all’epoca, Anthony, che sarebbe diventato un free agent quell’estate, non aveva nascosto il suo desiderio di unirsi ai Knicks, il che essenzialmente ha costretto i Nuggets a scambiare il loro giocatore franchigia per evitare di perderlo per niente pochi mesi dopo. Lui però ha All The Smoke ha raccontato la storia in un modo un po’ diverso:

“Contrariamente a quanto si crede, non ho mai voluto lasciare Denver. Non ho mai detto alla gente che… non ho mai voluto lasciare Denver. Ma mi hanno messo le spalle al muro”. “Se vai alle finali della Western Conference nel 2009, cosa dovresti fare? Dovresti costruire su questo. Dovresti aggiungere persone. Si sono sbarazzati di Dahntay Jones. In quella squadra, Dahntay era un pezzo chiave. Non stiamo rifirmando Chauncey Billups. Stiamo per scambiare JR Smith, Il contratto di Kenyon Martin era scaduto e il lockout sta arrivando? Non avevo intenzione di assistere al rebuilding dopo che siamo andati alle finali della Western Conference.Non voglio andare, ma se avete intenzione di ricostruire, è ora che io vada da qualche altra parte.“

È interessante pensare a come sarebbe stata la carriera di Carmelo Anthony se fosse rimasto a Denver e non si fosse trasferito a New York. Era così grande e, se Denver fosse stato in grado di mettere più pezzi intorno a lui, quella era una squadra pronta per vincere il titolo.

Se la versione della storia di Anthony fosse confermata, sarebbe difficile da capire il perché di quelle scelte. Bastava davvero poco per provare a portare il primo anello della storia in Colorado. Altro grande “what if” dell’NBA.

