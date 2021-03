Carmelo Anthony dei Portland Trail Blazers ha appena fatto un pezzo della sua storia personale diventando unendosi solo ad altre dieci persone nella storia della NBA che hanno segnato almeno 27.000 punti in campionato.

Carmelo Anthony becomes the 11th player in NBA history to reach 27,000 career points! pic.twitter.com/bXBupFsn9Q — NBA (@NBA) March 20, 2021

Il fatto che questo momento sia arrivato nel modo in cui è accaduto è meravigliosamente poetico. Quella vintage drive and fade è un marchio di fabbrica del gioco dell’attaccante e il fatto che lo abbia completato in faccia a Dončić, una delle stelle più giovani e brillanti del campionato, fa quasi sembrare il canestro un simbolico passaggio di testimone.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.