NBA: Carmelo Anthony e LeBron James finalmente insieme: ‘Melo è gialloviola!

I Los Angeles Lakers sono sicuramente la franchigia più attiva in questi primi giorni di free agency NBA: dopo aver chiuso la trade che ha portato Russell Westbrook nella città degli angeli, nelle scorse ore sono arrivate anche le firme di Kent Bazemore, Dwight Howard, Wayne Ellington e Trevor Ariza, che permettono a LeBron James di essere circondato da un supporting cast composto da veterani di primo livello per cercare di conquistare un altro anello con la maglia dei Lakers.

Negli ultimi minuti, però, è arrivata la notizia che James aspettava da molti anni: l’amico di lunga data e compagno di Draft Carmelo Anthony ha deciso di vestirsi di gialloviola per la prossima stagione, diventando così finalmente compagno di squadra del grande amico LeBron. I due vantano un’amicizia più che decennale fuori dal campo e da anni si vociferava di un approdo alla corte del King da parte di Anthony: Carmelo ha chiuso la scorsa stagione con i Portland TrailBlazers a 13.4 punti di media, tirando con un eccellente 40,9% da tre punti, la percentuale migliore di tutta la sua carriera; la stagione dei Blazers si è fermata al primo turno degli scorsi Playoffs, dove Lillard e compagni si sono dovuti arrendere in 6 gare ai Denver Nuggets.

Il primo ad aver riportato la notizia dell’approdo di Anthony ai Lakers è stato, ovviamente, Adrian Wojnarowski: è stato il manager dello stesso Carmelo a comunicare la firma, l’accordo prevede un solo anno di contratto.

Free agent F Carmelo Anthony has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his manager Bay Frazier tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021