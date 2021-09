Anche prima della diffusione del movimento Black Lives Matter negli ultimi anni, l’ala dei Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony, era già una voce di primo piano nella NBA quando si trattava di giustizia sociale contro il razzismo.

Anthony, che ha pubblicato un libro di memorie intitolato “Where Tomorrows Aren’t Promised”, è cresciuto a Baltimora. In tenera età ha assistito agli abusi commessi dalle forze dell’ordine. Anche se alla fine è diventato una superstar dell’NBA, fuggendo dalla vita difficile che ha colpito alcuni dei suoi coetanei nella sua città natale, Melo non ha mai dimenticato da dove viene.

In una recente intervista al podcast Million Dollaz Worth of Game, Carmelo Anthony ha ricordato un caso in cui ha guidato una protesta a Baltimora per esprimere il proprio disappunto nei confronti del razzismo:

“Stavo semplicemente seduto e aspettavo tipo ‘Cosa dovrei fare? Devo dire qualcosa?’ Mi piace aspettare di avere tutte le mie informazioni prima di fare la mia mossa. Quindi sto solo tornando indietro, ma il mio telefono stava esplodendo, “Yo, campione, abbiamo bisogno di te. La città ha bisogno di te, la città ha bisogno di te. Stavo per tornare indietro, comunque, ma avevo solo intenzione di intrufolarmi e andare al municipio, al tribunale, e fare davvero pressione sui poteri forti” “Non appena sono entrato, la polizia mi ha detto ‘Mr. Anthony, c’è molta tensione qui fuori.’ La mia città mi sta chiamando. Quindi non mi interessa di cosa stai parlando. Sono qui con la mia gente. Marceremo”.

Negli ultimi anni, sempre più atleti hanno preso posizioni da questo punto di vista e Carmelo Anthony non può che essere felice di questa cosa.

