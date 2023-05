Al termine di un’intera stagione passata da free agent, a pochi giorni dal suo 39° compleanno, Carmelo Anthony ha annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. Lo ha fatto con un videomessaggio pubblicato sui propri social media: “La mia storia è sempre stata oltre il basket” ha detto ‘Melo.

Dice addio al basket una delle icone della NBA degli anni 2000, che nonostante non abbia mai vinto un titolo ha sicuramente segnato per sempre la Lega. Tra Denver, New York, Oklahoma City, Houston, Portland e in ultimo Los Angeles Lakers, Anthony ha collezionato 10 All Star Game e il titolo di miglior marcatore della stagione 2012-13. Da molti è considerato uno dei migliori attaccanti di sempre, e in carriera ha mantenuto 22.5 punti di media.

Ma ‘Melo è stato qualcosa di più che un giocatore NBA, è stato un simbolo di Team USA, con cui ha vinto tre medaglie d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi. A Syracuse ha vinto il titolo NCAA del 2003, prima di venire scelto come terza chiamata assoluta dai Nuggets nello stesso Draft degli amici LeBron James e Dwyane Wade. L’anno scorso Carmelo Anthony era stato inserito nella lista dei 75 migliori giocatori della storia NBA.