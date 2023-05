Carmelo Anthony ha rifiutato offerte da big europee prima del ritiro

Carmelo Anthony ha voluto chiudere la propria carriera cestistica senza comparire in alcun campionato che non fosse la NBA. Nei mesi scorsi si era parlato addirittura di Taiwan, seguendo le orme di Dwight Howard, ma pochi giorni fa ‘Melo ha annunciato il ritiro dopo un’intera stagione da free agent. Secondo Marc Stein, qualche offerta sul tavolo della superstar di Nuggets e Knicks in questi mesi sarebbe arrivata: da alcune big europee, rimaste però per ora nell’anonimato.

Anthony avrebbe comunque rifiutato tale proposta, preferendo, a quasi 39 anni, smettere col basket e dedicarsi alla propria famiglia.

‘Melo si è sempre trovato molto a proprio agio con le regole FIBA, tanto da essere stato assoluto protagonista con Team USA anche quando la sua carriera NBA era in fase calante. Per lui era stato coniato il nickname “FIBA ‘Melo”, ma in questa occasione ha preferito non abbandonare la NBA.