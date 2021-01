Nei mesi scorsi le Atlanta Dream sono state al centro del dibattito per aver sostenuto apertamente, indossando anche delle magliette apposite, la corsa verso il Senato del candidato democratico Raphael Warnock. Niente di strano se non fosse che la sua rivale, la repubblicana Kelly Loeffler, è anche una delle proprietarie della franchigia.

Nelle scorse ore è stata certificata la vittoria di Warnock che ha tolto la Georgia ai repubblicani dopo decenni ma soprattutto ha consegnato a Joe Biden l’autonomia in Senato, con la possibilità di approvare le “proprie” leggi senza dover chiedere l’appoggio dell’opposizione.

Nelle scorse settimane le giocatrici delle Dream avevano addirittura chiesto la rimozione della Loeffler poiché ritenuta un’oppositrice del movimento Black Lives Matters. Anche questo ha spinto LeBron James a dichiarare di voler aggregare un gruppo d’investitori per acquistare la squadra. Mookie Betts, giocatore di baseball con i Los Angeles Dodgers, ha subito raccolto l’invito di LBJ che ora sembra aver ricevuto la disponibilità di un altro giocatore di basket. Si tratta dell’amico di vecchia data Carmelo Anthony: i due, mai compagni di squadra se non in Nazionale, potrebbero così ritrovarsi insieme dietro la scrivania di una franchigia WNBA.

Melo’s interested in Bron’s Atlanta Dream ownership idea 👀 pic.twitter.com/OTcG9KXqp2 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021

