Carmelo Anthony risfodera le treccine e domina alla prima partita di preseason

Per questo inizio di stagione Carmelo Anthony ha deciso di sfoderare un look vintage: le treccine che aveva nei suoi primi anni di NBA, ai Denver Nuggets. Il veterano, che ora ha 36 anni, le aveva già mostrate in qualche foto recente sui social e ieri notte le ha fatte vedere in campo.

E proprio come le treccine, anche lui è stato “vintage ‘Melo”. Nonostante la scarsa importanza della gara di preseason contro Sacramento, Anthony ha chiuso con 21 punti in 23′, tirando 8/13 dal campo e 3/3 da tre punti, il tutto uscendo dalla panchina.

