Carmelo Anthony sarà introdotto nella Hall of Fame

La classe 2025 della Naismith Basketball Hall of Fame sarà ufficialmente annunciata tra pochi giorni, il 5 aprile, ma il primo nome è già trapelato: quello di Carmelo Anthony. Come riportato da ESPN, Anthony sarà un Hall of Famer a partire dai prossimi mesi, dopo il ritiro annunciato lo scorso anno. L’ex star di Nuggets e Knicks non ha mai vinto un titolo NBA, ma per oltre un decennio è stato tra i migliori giocatori NBA e tra i migliori attaccanti di sempre. In 19 anni di carriera, ‘Melo è stato All-Star 10 volte e capocannoniere nel 2013, oltre che 2 volte inserito nell’All-NBA Second Team e 4 nell’All-NBA Third-Team. Fuori dalla NBA, Anthony ha vinto anche 3 ori olimpici con Team USA e un bronzo ad Atene 2004.

First ballot: Carmelo Anthony has been notified that he’s been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2025, sources tell ESPN. Anthony made 10 All-Star appearances and six All-NBA teams in 19 seasons to go along with three Olympic gold medals for Team USA. pic.twitter.com/b079xHPqZB — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2025

Se Carmelo Anthony è il primo Hall of Famer di quest’anno a venire annunciato, non sarà certamente l’ultimo: in lizza ci sono campioni come Dwight Howard, Sue Bird e Maya Moore.