Carmelo Anthony seguirà le orme di Dwight Howard?

Nei prossimi giorni Dwight Howard farà il proprio esordio nel campionato taiwanese con i Taoyuan Leopards: sarà la prima partita della sua carriera fuori dalla NBA. Ma Howard potrebbe fare da precursore per tanti veterani NBA che stentano a trovare una nuova squadra, agli sgoccioli della propria carriera. Secondo Focus Taiwan, Carmelo Anthony avrebbe parlato con i Tainan TSG GhostHawks per un possibile trasferimento nel campionato asiatico.

Anthony, 38 anni, ha giocato nei Los Angeles Lakers nella passata stagione, esattamente come Howard. Come il centro, anche ‘Melo non ha poi trovato una nuova squadra in NBA dopo la scadenza del suo contratto annuale. Ora la sua avventura NBA, costellata di premi individuali e stagioni tra i migliori della Lega, potrebbe essere davvero giunta al termine.

Questi arrivi, sebbene si tratti di giocatori a fine carriera, sono eventi clamorosi per un campionato modesto come quello di Taiwan. I Leopards, da quando hanno annunciato la firma di Howard, hanno esaurito tutti i biglietti per le partite casalinghe di questo mese.