Caro Pozz, ma un occhio a Leo Totè?

Il problema del centro è il tallone d’Achille dell’ItalBasket da quelle prestazioni clamorose di Andrea Bargnani a Euro2015, dopodiché anni bui con un enorme vuoto da compensare.

Qualche speranza disillusa, qualche toppa di volta in volta. Poi un lavoro tecnico per portare il roster a fare una pallacanestro vivace e dinamica, di ritmi alti e versatilità, per non accentuare troppo la mancanza di un Jokic, un Valanciunas o di un Gasol che le altre avevano.

La caccia al “centrone” sembrava essersi finalmente conclusa con la soluzione (e che soluzione) di nome Paolo Banchero, ma non siamo quì per ripetere storie già lette. Intanto ci da’ buone soddisfazioni Nik Melli (che nel frattempo matura 34 primavere), ma da solo non basta e al termine di ogni “gloriosa eliminazione” ce ne rendiamo conto.

Cosa puoi fare se non affidarti agli esperimenti? Ma che siano perseguiti con convinzione.

In LBA quest’anno ha raggiunto la sua definitiva consacrazione Leonardo Totè, centro del Napoli Basket.

Nonostante un campionato partito male per i suoi, le prestazioni dell’ex Pesaro sono state sempre molto positive raggiungendo fatturato offensivo medio importante (14 di media e 6 rimbalzi ad allacciata), trascinatore emotivo dei suoi soprattutto negli ultimi successi.

Totè è un centro abbastanza moderno nei movimenti, buon roller (dialoga bene con Pangos) e discreta mano anche dai 6 e 75. 211 centimetri di energia, presenza imponente nel pitturato e capacità anche di correre in transizione.

Sta sviluppando anche doti da leader, facendosi trovare pronto nei momenti più delicati dei match.

Senza alcun dubbio, Totè è il miglior centro italiano del campionato finora e merita considerazione, seppur in forma sperimentale, nella prossima finestra di convocazioni dell’ItalBasket. In un Basket internazionale sempre più vicino agli standard fisico-atletici del mondo stelle e strisce, potrebbe risultare ridondante continuare ad affidarsi a soluzioni “di riciclo” come Tessitori e Biligha.

E’ necessario, ora più che mai, un ricambio generazionale sotto le plance.

