Casale mette in riga Trapani sul campo amico, secondo acuto di fila

In vantaggio fin dal primo quarto, si è tenuta stretta la gara e non l’ha mollata più. La Novipiù Junior Basket Casale Monferrato archivia al “PalaFerraris” la seconda vittoria consecutiva e condanna la 2 B Control Trapani di coach Daniele Parente al secondo stop di fila. Ai siciliani non è bastato un capitan Andrea Renzi come di consueto in grande stato di forma con i suoi 25 punti. L’assenza di Curtis Nwohuocha fermo per un infortunio che lo terrà lontano dai parquet per parecchio tempo si è fatta sentire, anche se lo stesso Renzi e Corbett hanno portato diversa acqua al mulino. Casale ha punto soprattutto con il talentuoso Redivo che ha dimostrato di parlare ancora una volta a dovere il linguaggio della palla a spicchi.

PRIMO QUARTO – Casale rompe il ghiaccio con Tomasini ma Renzi rende la pariglia ai padroni di casa. Camara affonda la lama e Miller risponde con una schiacciata. L’avvio di gara somiglia più a una partita di ping pong. Valentini, Redivo e Thompson portano Casale in quota, Palermo rispnde per i granata. Lo stesso Valentini risponde con una tripla che manda i padroni di casa avanti per 13-8. Tomasini e Martinoni rifiniscono il punteggio che vede la Novipiù avanti per 19-10 dopo i primi dieci minuti di contesa.

SECONDO QUARTO – Martinoni e Tomasini, a parti invertite ma con lo stesso esito, riprendono il discorso da dove lo avevano interrotto un paio di minuti prima e Parente chiama i suoi a raccolta per un opportuno riordino delle idee. Un tiro libero di Mollura e un affondo di Renzi riportano Trapani in scia. Redivo e Tomasini portano però ancora acqua al mulino dei monferrini ed è il 32-17. Corbett e Palermo mandano a bersaglio entrambi un tiro libero su due ma Redivo è invece di precisione millimetrica dalla linea della carità. Corbett e Palermo riportano Trapani sotto, Ferrari chiede il timeout per Casale. Martinoni colpisce, Trapani intona il controcanto con il suo duo più ispirato ovvero Renzi e Corbett ma Camara proietta in orbita Casale e la manda all’intervallo lungo in vantaggio per 38-28.

TERZO QUARTO – Sei punti per Renzi, Camara e Tomasini si inseriscono per parte opposta nel monologo. Due triple di Corbett portano Trapani sul meno cinque (40-45). Camara e Tomasini fanno riesplodere Casale ma Miller, con una schiacciata , lascia intendere che gli ospiti non sono ancora al tappeto. Tripla di Tomasini e poi Renzi si produce a sua volta in un tiro da tre che porta Trapani a meno sette. Redivo è particolarmente ispirato e sfodera cinque punti in serie, Renzi sforna due triple ma il vento della partita non cambia direzione lasciando Casale avanti per 59-53 a dieci minuti dal termine della contesa.

ULTIMO QUARTO – E’ il solito Redivo a fare capire a Casale che la seconda vittoria di fila è distante lo spazio di un soffio, Corbett prova a cambiare il copione. Martinoni, però, ricolpisce per i padroni di casa e i siciliani rispondono con una tripla di Palermo. Renzi e Miller illudono Trapani portandola a meno tre, Thompson con una tripla e il solito Redivo fanno prendere ai due punti la direzione del forziere di Casale: 74-66.

MIGLIORI IN CAMPO

LUCIO REDIVO (NOVIPIU’ JUNIOR BASKET CASALE MONFERRATO): venni, realizzai, vinsi. Redivo ha la capacità di rendere tutto facile per Casale quando innesta il turbo, Mattia Ferrari lo ringrazia commosso e gli dice due paroline all’orecchio: vietato smettere.

ANDREA RENZI (2B CONTROL TRAPANI): dove c’è il cuore applicato alla palla a spicchi c’è lui, capitano autentico di una 2 B Control a cui però manca il fattore fondamentale ovvero la continuità.

TABELLINO

NOVIPIU’ JUNIOR BASKET CASALE MONFERRATO: Redivo 22, Tomasini 13, Valentini L. 11, Camara 10, Martinoni 10, Thompson 5, Sirchia 3, Lomele. N.e: Donzelli, Valentini F., Giombini, Cappelletti. Coach: Mattia Ferrari.

2B CONTROL TRAPANI: Renzi 25, Corbett 20, Miller 11, Palermo 9, Mollura 1, Tartamella, Erkmaa, Milojevic, Basciano. N.e: Pianegonda. Coach: Daniele Parente.

ARBITRI

Alessandro Tirozzi di Bologna, Andrea Chersicla di Oggiono (LC), Grazia Lorenzo di Bergamo.