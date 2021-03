Casale piega Tortona nel finale con una magia di Redivo. La capolista conserva comunque due punti su Torino

CASALE MONFERRATO – La vittoria, per la Novipiù Junior Basket, è di quelle che valgono oro. Per almeno due motivi. Il primo è che si tratta di un derby sempre molto sentito. Il secondo è che è giunta contro la prima in classifica rimasta tale al dispetto del suo periodo non particolarmente felice fatto di tre sconfitte consecutive compresa questa. La squadra di coach Marco Ramondino ha fatto la voce grossa soltanto nel primo quarto, poi i monferrini, sospinti da un tandem Thomson, Luca Valentini di assoluto splendore cui si è affiancato un altrettanto diluviale Redivo, autore della magia finale, hanno messo definitivamente la freccia. Agli ospiti non è bastato il ritorno in splendore di Agustin Fabi. Tortona è ora concentrata sulle “Final eight” di Coppa Italia dove se la vedrà con la Top Secret Ferrara.

PRIMO QUARTO – Fabio Valentini inaugura il bottino di Casale, Redivo ci mette la ciliegina sulla torta. Casale sembra approcciare da subito la partita con la giusta lettura, Tortona, però, reagisce con Sanders. Mascolo porta Tortona in quota, poi però Casale torna a condurre. Donzelli cecchina ma lo stesso fa Tavernelli mandando Tortona alla fine del primo quarto avanti per 18-16.

SECONDO QUARTO – Redivo affonda la lama, Severini, su opposto versante, non è da meno. Fabi mette la sua impronta e Tortona si alza sul 28-21. Morgillo rifinisce il vantaggio ma Camara e Fabio Valentini, con due triple, fanno capire che Casale vuole portare a casa il prestigioso bottino. Thompson completa il riavvicinameno portando i monferrini a un solo punto: 33-34. Mascolo dalla linea della carità manda a buon fine il tiro al bersaglio, Camara consente però a Casale di far pendere la bilancia dalla sua parte all’intervallo lungo per 39-36.

TERZO QUARTO – Severini rianima Tortona con una tripla, Fabi ricama il più sei ospite. Redivo spinge Casale e Donzelli riporta i padroni di casa sotto sul 46-48. Fabi risforna una tripla, risponde Fabio Valentini che mantiene i monferrini a stretto contatto. Fabio Valentini sigla la tripla della freccia di sorpasso sul 55-54. Ramondino si prende il fallo tecnico, nel finale di frazione Ambrosin e Redivo si regalano un tripla a testa e Casale va ai dieci minuti finali avanti di due punti: 61-59.

ULTIMO QUARTO – Ambrosin colpisce, Thompson risponde con un gioco da tre. Fabio Valentini ricama l’ennesima tripla della sua serata, risponde Tavernelli ma Casale ha ancora il colpo in canna con Thompson. Donzelli proietta i monferrini a sette lunghezze facendo assaporare loro la gioia di poter fare il colpaccio. Cannon e Sanders, però, fanno capire che Tortona non è ancora al tappeto e la riportano a due sole lunghezze di ritardo. Redivo porta Casale ad ampliare il fossato ma Ambrosin firma il pareggio a quota 78. Il finale di contesa è incandescente, Redivo sforna un buzzer placcato oro che regala a Casale la definitiva vittoria per 81-78.

MIGLIORI IN CAMPO

LUCIO REDIVO (NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO): il monte punti direbbe Thompson, il momento decisivo, però, lo firma lui e quindi i punti più incandescenti sono i suoi. Menzione di merito d’obbligo.

AGUSTIN FABI (BERTRAM TORTONA): la sua presenza in campo si avverte eccome, ma con Cannon e Sanders un po’ in ombra rispetto ai loro abituali standard realizzativi, non può fare miracoli.

TABELLINO

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Thompson 25, Valentini F. 24, Redivo 21, Donzelli 6, Martinoni 3, Camara 2, Tomasini, Luca Valentini, Casini, Lomele, Sirchia, Giombini. Coach: Andrea Valentini.

Tiri liberi: 12 su 14, rimbalzi 39 (Donzelli 12), assist 19 (F.Valentini 6)

BERTRAM TORTONA: Fabi 20, Ambrosin 12, Cannon 11, Severini 10, Mascolo 8, Tavernelli 8, Sanders 7, D’Ercole 2, Morgillo, Sackey, Romano, Graziani. Coach: Marco Ramondino.

Tiri liberi: 12 su 13, rimbalzi 33 (Cannon, Severini, Mascolo 6), assist 15 (Tavernelli 5).

ARBITRI

Enrico Bartoli di Trieste, Marco Barbiero di Milano e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR)