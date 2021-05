Casale, seconda vittoria interna di fila dopo quella con Latina, un’altra laziale, Rieti, finisce al tappeto

CASALE MONFERRATO -Dopo Latina, Rieti. La Novipiù Casale Monferrato rilancia le propria quotazioni sul pitturato amico dove coglie la seconda vittoria interna consecutiva e riscatta la sconfitta di San Severo abbattendo la Kinergia Npc Rieti. Per i monferrini, che si sono imposti per 86-84, decisivo ancora una volta è stato l’apporto di Lucio Redivo che, dopo i 24 punti contro Latina e i dieci contro San Severo, ne ha messi a segno la bellezza di 43, la metà del bottino del roster di coach Andrea Valentini. Totale, 77 punti in tre gare con una media di oltre 25 a partita. Roba da Guinness dei Primati. A Rieti non è invece bastato un diluviale Francesco Stefanelli autore di ben 28 punti. Per la squadra di coach Alessandro Rossi è arrivato il secondo stop di fila dopo quello casalingo contro l’Orlandina basket.

PRIMO QUARTO – Thompson porta Casale in quota, Rieti risponde con due liberi di Stefanelli. Pepper macina molto con una schiacciata e una tripla, Stefanelli ricecchina e gli ospiti cercano di prendere mare aperto portandosi sul 13-6. Thompson e Redivo impediscono ai reatini di scappare riportando i monferrini in scia. Pepper affonda ancora la lama, Casini risponde, poi è Nonkovic a portare gli ospiti al termine dei primi dieci minuti avanti per 18-27.

SECONDO QUARTO – Camara colpisce, Pepper replica. Martinoni e Redivo spingono il piede sull’acceleratore. Taylor porta i reatini a nove incollature di vantaggio. De Laurentiis infila un 4-0 a cui replica Tomasini, Taylor risfodera una tripla e Redivo risponde. Rieti arriva all’intervallo lungo avanti per 44-32.

TERZO QUARTO – Redivo è carico a molla e sfodera tre triple di fila. Taylor rispinge Rieti a più dieci ma Redivo, ancora una volta, è implacabile e dalla lunetta riavvicina i monferrini a meno sei. Lo stesso Redivo conferma la sua ottima vena portando Casale a meno due e riaprendo la gara. Fabio Valentini porta i monferrini al sorpasso con una tripla ma Stefanelli cecchina e Rieti resta avanti per 63-59.

ULTIMO QUARTO – Rieti perde Ponziani che incappa nel quinto fallo e deve lasciare la contesa anzitempo, Redivo cecchiina di nuovo e Stefanelli replica con decisione. La partita scorre sui binari dell’equilibrio. Stefanelli e Martinoni portano infatti la sfida in parità. Redivo, dalla lunetta, porta Casale a più cinque: 80-75. Pepper prova a fare rialzare Rieti ma Casale, con Fabio Valentini e Thompson, chiude i conti sull’86-84.

MIGLIORI IN CAMPO

LUCIO REDIVO (NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO): una forza della natura, fare canestro è per lui di una facilità imbarazzante. E Casale intona il canto di vittoria.

FRANCESCO STEFANELLI (KINERGIA NPC RIETI): messe ne produce molta, lotta come un leone ma non basta per evitare a Rieti il secondo cappaò di fila.

TABELLINO

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO: Redivo 43, Thompson 9, Martinoni 8, Tomasini 7, Valentini F. 6, Valentini L. 5, Donzelli 3, Casini 3, Camara 2, Sirchia, Lomele, Giombini. Coach: Andrea Valentini.

Tiri liberi: 17 su 23, rimbalzi 30 (Donzelli 12), assist 23 (Tomasini, Valentini F. 5).

KINERGIA NPC RIETI: Stefanelli 28, Pepper 24, Taylor 17, De Laurentiis 6, Nonkovic 5, Amici 4, Piccoli, Ponziani. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi: 23 su 26, rimbalzi 31 (De Laurentiis 12), assist 16 (Pepper 5).

ARBITRI

Alberto Maria Scrima di Catanzaro, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Lorenzo Grazia di Bergamo.