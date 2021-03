Caso Aradori, il “capo dei negazionisti” scende in campo per difenderlo

Continua a far discutere il post pubblicato ieri da Pietro Aradori, nel quale il giocatore della Fortitudo riprendeva alcune teorie negazioniste riguardo il Covid-19 portate avanti dal blogger Cesare Sacchetti.

Poco dopo Aradori ha voluto precisare di non essere un negazionista e che sarebbe felice di vaccinarsi il prima possibile. Lo stesso Sacchetti comunque gli ha dedicato un tweet: “È stato linciato per aver condiviso un mio post, lo hanno assalito in branco solo perché ha detto la verità, ovvero che non esiste emergenza sanitaria. La setta non tollera la ragione. La setta grida ‘al rogo'”.

Il cestista della Fortitudo, Pietro Aradori, è stato linciato per aver condiviso un mio post. Lo hanno assalito in branco solo perché ha detto la verità, ovvero che non esiste emergenza sanitaria. La setta non tollera la ragione. La setta grida “al rogo”.https://t.co/BWOQIYssgg — Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) March 25, 2021

