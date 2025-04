Caso Dame Sarr, Jabari Parker è con l’azzurro: “Dobbiamo supportarlo”

A Barcellona continua a tenere banco il caso di Dame Sarr, il talento azzurro che nei giorni scorsi è volato negli USA senza il permesso dei blaugrana per partecipare al Nike Hoop Summit. Il comportamento di Sarr, uno dei talenti più importanti del panorama italiano, ha destato grandi polemiche con coach Joan Penarroya che ieri si era detto “sconcertato” dal fatto che il giocatore avesse preferito il torneo giovanile statunitense rispetto che chiudere la stagione al Barça.

Oggi è stato il turno di Jabari Parker, ormai tra il leader del Barcellona. L’americano più di chiunque altro può capire le ragioni di Sarr, essendo stato una promessa del basket mondiale paragonata addirittura a LeBron James, ai tempi del liceo. E infatti Parker si è schierato con Sarr: “Prima di tutto è un mio amico, e poi un mio compagno di squadra. Deve fare ciò che è meglio per lui. Abbiamo bisogno di lui, visti i tanti infortuni, purtroppo ha dovuto andarsene ma capisco entrambe le parti. Ora tocca a noi sostenerlo, è per il suo futuro. Ha fatto ciò che pensa sia meglio per il suo futuro, non spetta a me dire se sia giusto o sbagliato”.

In questa stagione, Dame Sarr sta segnando 5.8 punti di media in Liga dopo essere entrato in prima squadra in pianta stabile. Il Nike Hoop Summit è in programma a Portland il 13 aprile, poi toccherà all’azzurro decidere cosa fare del proprio futuro. Il Barcellona sembra ormai sempre più lontano, inseguendo il sogno NBA.