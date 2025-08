Caso DiVincenzo, il Ministro Abodi: “Ancora non mi arrendo definitivamente”

Donte DiVincenzo non farà parte della spedizione azzurra ad EuroBasket: un fulmine a ciel sereno arrivato mercoledì, dopo che le più alte cariche del nostro basket si erano esposte in maniera netta quando il giocatore dei Timberwolves aveva ottenuto il passaporto. Pozzecco e Datome hanno subito tenuto una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto, mentre DiVincenzo stesso ha inviato un video messaggio dove ha comunque ribadito di voler giocare con l’Italbasket in futuro.

Se però tutti sono ormai rassegnati a non vedere DiVincenzo in azzurro quest’estate, con Darius Thompson ad occupare quindi lo slot di naturalizzato nel roster per l’Europeo, lo stesso non si può dire del Ministro dello Sport, Andrea Abodi. Anche lui era stato uno di coloro che si erano esposti dopo l’ottenimento del passaporto da parte di Donte DiVincenzo: ora il Ministro non vuole però darsi ancora per vinto.

“C’è rammarico per il ragazzo e la Nazionale, ma non cambia la sostanza delle cose perché aveva i titoli, e il suo entusiasmo e la felicità per l’acquisita cittadinanza italiana è una testimonianza che non c’è solo l’effetto sul dato tecnico, quando si produrrà, ma la consapevolezza della persona. Dopodiché io non mi arrendo ancora definitivamente, anche se per quanto sia stato detto effettivamente non mi sembra ci siano margini, però finchè non vediamo le convocazioni…“ ha dichiarato Abodi durante un evento al Foro Italico, parole riportate dall’Ansa.