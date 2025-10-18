Caso Luca Vildoza, in campo a Lione dopo l’arresto: 2 versioni a confronto

Luca Vildoza, point guard della Virtus Bologna, è tornato regolarmente in campo a Lione dopo essere stato arrestato e poi rilasciato in seguito ai fatti avvenuti mercoledì sera fuori dal PalaDozza. Il caso continua a far discutere, con ricostruzioni contrastanti riportate da La Repubblica e Il Resto del Carlino, e con la giustizia ora chiamata a chiarire quanto realmente accaduto.

Due versioni opposte sull’episodio

Secondo La Repubblica, la vicenda «è una partita che si gioca sulle testimonianze», visto che le versioni della volontaria della Croce Rossa e del giocatore argentino sono profondamente diverse.

La volontaria, assistita dall’avvocata Alessia Cuppini, ha ribadito la propria versione dei fatti, confermata anche dal conducente dell’ambulanza Pietro Galli:

«Non c’erano le condizioni di sicurezza per proseguire. Ci siamo fermati perché era pericoloso per noi e per gli altri. Tutto è stato fatto secondo i protocolli. È la prima volta in undici anni che non raggiungo un paziente».

Secondo la ricostruzione della volontaria, l’auto di Vildoza avrebbe ostacolato il passaggio dell’ambulanza, effettuando manovre pericolose e costringendo i sanitari a fermarsi.

«Mi sono avvicinata all’auto e ho detto: “Siamo in emergenza”. Lui è sceso, mi ha afferrato al collo e la mia collega è intervenuta in mio aiuto. Sono stati momenti concitati».

L’avvocata Cuppini, che rappresenta i sanitari coinvolti, ha confermato che:

«I sanitari hanno fornito una versione chiara e coerente. Se non ci fossero stati riscontri evidenti, la coppia non sarebbe stata arrestata. C’è un referto medico con una prognosi di cinque giorni».

La difesa di Luca Vildoza

L’avvocato del giocatore, Mattia Grassani, ha invece dichiarato a La Repubblica che la versione dei sanitari non corrisponde ai fatti, sostenendo che diversi testimoni abbiano fornito una ricostruzione opposta:

«Abbiamo sentito tifosi della Virtus, automobilisti e residenti. Le risultanze sono assolutamente incompatibili con la versione della denunciante».

Il pubblico ministero Flavio Lazzarini ha deciso di rinunciare alla direttissima, e si attende ora la data dell’udienza. Nel frattempo, la Virtus Bologna e lo stesso Vildoza restano in attesa di sviluppi ufficiali.