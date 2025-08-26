Josh Nebo Slovenia

Caso Nebo, interviene Raznatovic: “Conseguenze pesanti per la Slovenia”

Redazione BasketUniversoLascia un Commento su Caso Nebo, interviene Raznatovic: “Conseguenze pesanti per la Slovenia”

La polemica per l’assenza di Josh Nebo dai prossimi Europei prosegue.

Dopo un lungo battibecco a distanza tra la federazione slovena e l’Olimpia Milano, il bersaglio delle critiche è diventato il giocatore stesso. Sasa Doncic, padre di Luka e dirigenza della nazionale, ha paventato l’ipotesi di revoca della cittadinanza al giocatore. In sua difesa è intervenuto l’agente Misko Raznatovic, il re dei procuratori del basket europeo.

L’agente serbo ha sottolineato che Nebo, dotato di passaporto nigeriano, non aveva alcun interesse secondario nel giocatore per la Slovenia, paventando “conseguenze drammatiche” per la federbasket.

Josh Nebo possiede un passaporto nigeriano, che nel mondo del basket ha lo stesso identico valore di quello sloveno. Questo significa che la sua scelta di giocare per la nazionale slovena non è stata dettata dall’interesse di ottenere i vantaggi legati al passaporto – come invece è accaduto con tutti gli altri giocatori statunitensi – soprattutto per il mercato spagnolo.
Le sue motivazioni sono state ben diverse: il desiderio di competere al massimo livello con una nazionale e l’opportunità di giocare insieme a Luka. Lo stesso obiettivo lo aveva anche quest’estate, ma a causa di un infortunio non del tutto guarito il suo club gli ha impedito di scendere in campo. Nebo è molto amareggiato per aver dovuto saltare l’Europeo.
In conclusione, l’eventuale perdita del passaporto non avrebbe alcun impatto concreto su di lui; dichiarazioni di questo tipo, però, rischiano di avere conseguenze pesanti per la Federazione slovena di pallacanestro

 

 

[Foto: FIBA]

