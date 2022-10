Caso Okeke, il club spagnolo fa chiarezza sulle mancate convocazioni

Nella giornata di ieri ha fatto discutere il caso di Leonardo Okeke. Il classe 2003 in estate è stato acquistato dall’Olimpia Milano che lo ha girato in prestito biennale alla Joventut Badalona.

Il club la ha collocato nella sua società satellite, il Club Basquet Prat, che gioca in Leb Plata, terzo livello della pallacanestro in Spagna. Qui però Okeke non si sta allenando con i compagni e non è stato convocato per le prime uscite stagionali.

Alcune indiscrezioni giornalistiche hanno parlato di motivazioni disciplinari, dovute a una eccessiva vita notturna. Il giocatore è intervenuto personalmente parlando di problemi fisici, poi la società ha aggiunto ulteriori dettagli, rispondendo al tweet del cronista che aveva riportato per primo la notizia. Okeke soffre di dolori alla schiena, nello specifico di spondilolisi lombare, rimediata negli impegni estivi con la nazionale Under 20. Per questo motivo dovrà restare ai box per un periodo compreso fra uno e tre mesi.

Hola David, El motivo por el que Leonardo no está jugando, ni ejercitándose con el resto del equipo, es una espondilolisis vertebral lumbar, que lleva arrastrando desde el #U20 que disputó este verano y que le mantendrá apartado de las pistas de 1 a 3 meses — Club Bàsquet Prat (@CBPrat) October 3, 2022

Si chiude così la breve telenovela riguardo uno dei prospetti italiani più interessanti che potrà tornare a concentrarsi sul pieno recupero fisico.