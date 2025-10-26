Caso Terry Rozier: i Miami Heat non sapevano davvero nulla?

Il mondo NBA è scosso dallo scandalo scommesse che coinvolge Terry Rozier, arrestato dall’FBI giovedì scorso con l’accusa di attività di gioco illegale. L’episodio ha avuto un impatto diretto sui Miami Heat, che avevano acquisito la guardia lo scorso gennaio dagli Charlotte Hornets senza essere a conoscenza delle indagini federali in corso relative alla situazione di Terry Rozier.

Secondo quanto riportato dal Miami Herald, né la lega né gli Hornets avrebbero informato la franchigia della Florida del sospetto che gravava sul giocatore. Rozier era finito nel mirino degli inquirenti per movimenti di scommesse anomali, di cui l’NBA sarebbe stata a conoscenza già dieci mesi prima della trade, ma le politiche interne non prevedono la condivisione di tali informazioni con le squadre.

Gli Heat non sapevano nulla: trade compromessa e contraccolpi economici

I Miami Heat, guidati da Pat Riley e Erik Spoelstra, avevano ceduto Kyle Lowry e una scelta al primo giro per ottenere Terry Rozier, ma hanno scoperto dell’indagine solo successivamente, tramite un’inchiesta del Wall Street Journal.

Ora la franchigia si trova in una situazione complicata: non può sostituire il giocatore né firmare nuovi contratti senza sforare la luxury tax, a meno che la lega non decida di annullare il contratto di Rozier, ipotesi ancora tutta da valutare. Nel frattempo, la guardia continuerà a percepire il suo stipendio da 26 milioni di dollari per la stagione in corso, come previsto dalle regole NBA fino a un’eventuale sospensione ufficiale.

Gli Heat stanno inoltre valutando se presentare un appello alla lega per tentare di riottenere la scelta al primo giro ceduta a Charlotte. Quella pick, che potrebbe andare agli Hornets nel 2027 se Miami raggiungesse i playoff (o diventare non protetta nel 2028), rappresenta un asset importante per le future trattative di mercato.

Scandalo Rozier: una crepa nel sistema di trasparenza NBA

Oltre al danno sportivo ed economico, il caso Rozier apre una questione più ampia di trasparenza e comunicazione all’interno della NBA. Due portavoce della lega hanno rifiutato di commentare il motivo per cui le squadre non vengano informate in caso di indagini federali o attività sospette riguardanti i propri giocatori.

Una maggiore condivisione di informazioni, come evidenziato dal Miami Herald, avrebbe potuto evitare ai Miami Heat di trovarsi in questa situazione imbarazzante e dannosa.