C’è già abbastanza rumore: i Nets rinunciano a Ime Udoka?

Ime Udoka, fino a pochi giorni fa, sembrava destinato ad essere il prossimo allenatore dei Brooklyn Nets. La franchigia lo aveva scelto come successore di Steve Nash, prelevandolo dai Boston Celtics che lo avevano sospeso per un anno il mese scorso per la violazione del codice comportamentale della squadra. Si parlava addirittura di accordo entro un paio di giorni per Udoka, con i Celtics che lo avrebbero lasciato partire senza nemmeno chiedere qualcosa in cambio.

Invece, secondo Marc Stein, ora i Nets ci starebbero ripensando. Qualcuno avrebbe consigliato a Joe Tsai, proprietario della franchigia, di pensarci due volte prima di assumere un coach controverso in un periodo così complicato per la squadra. Brooklyn è alle prese con il caso di Kyrie Irving, al quale ha dato 6 task prima di poter tornare in squadra dopo il tweet anti-semita.