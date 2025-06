C’è qualche dubbio sul fatto che Ace Bailey alla fine si unirà agli Utah Jazz

Ace Bailey è sicuramente il rookie più controverso di questo ultimo Draft: è stato scelto alla 5° assoluta dagli Utah Jazz, dopo aver fatto parlare di sé durante i workout privati. In particolar modo Bailey aveva rifiutato di svolgerli, di fatto non facendosi vedere da nessuno scout NBA nei giorni antecedenti il Draft: la sua speranza era che questo comportamento gli avrebbe evitato una chiamata poco gradita, per finire agli Washington Wizards, sua destinazione preferita e franchigia detentrice della 6° chiamata.

Bailey nelle scorse settimane era considerato la 3° chiamata assoluta al Draft, dietro Cooper Flagg e Dylan Harper, e secondo gli esperti avrebbe dovuto giocare nei Philadelphia 76ers. Il ragazzo aveva però cancellato proprio il workout con i Sixers, scatenando reazioni innervosite da Philadelphia, compresa quella del Governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro: “Non mi è piaciuto. Ha grande talento e grande potenziale, ma se non vuoi essere qui, se non muori dalla voglia di essere qui, allora non ti voglio qui”.

Come detto, le sue quotazioni sono scese fino alla 5° chiamata, facendo comunque sfumare la firma con gli Wizards. Fin da subito, visto il precedente comportamento di Bailey, c’era qualche dubbio sul fatto che alla fine il giocatore si unisse veramente ai Jazz. Dubbi confermati dal giornalista di ESPN Brian Windhorst nelle scorse ore: “I Jazz erano molto entusiasti di accoglierlo nello Utah durante il fine settimana, ma ciò non è ancora avvenuto. Quindi non è andato lì. L’altra loro scelta al primo giro, Walter Clayton Jr., è volato nello Utah giovedì e si sta preparando. Ace Bailey no, e ci sono stati pochissimi contatti tra lui e la squadra. Non si può ancora parlare di crisi. I Jazz dicono che non è atteso nello Utah prima del fine settimana, e che in realtà l’importante è che sia lì entro lunedì, quando inizierà il training camp per la Summer League. Se sarà presente, nessun problema: si spera che la sua carriera con i Jazz inizi bene. Se non ci sarà, vedremo quali saranno le conseguenze”.

Per ora l’allarme non è scattato, dopo quanto detto da Windhorst l’entourage del giocatore ha fatto sapere infatti che Bailey si recherà a Salt Lake City nei prossimi giorni e che anzi è “contentissimo” di giocare per i Jazz.