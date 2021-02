C’è stata molta confusione intorno a Kevin Durant prima e durante la partita contro Toronto

Pasticcio della NBA intorno a Kevin Durant in occasione della gara di stanotte tra Brooklyn Nets e Toronto Raptors.

Poco prima della partita sembrava che KD non dovesse giocare perché inserito nei protocolli di sicurezza anti-Covid, come tra l’altro gli era già capitato il mese scorso. Poi, a sorpresa, la stella dei Nets ha invece ricevuto l’ok per scendere in campo a partita iniziata: ha così fatto il proprio ingresso con poco più di 4’ da giocare nel primo quarto.

Giusto il tempo di segnare 8 punti in 19’ e nel corso del terzo quarto Durant è stato nuovamente estromesso dalla partita a causa dei protocolli anti-Covid, stavolta definitivamente.

Nets‘ Kevin Durant is out for the remainder of the Raptors game due to health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2021

